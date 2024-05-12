وكيل «أفريقية النواب»: يجب إحالة مرتكبي جرائم رفح الفلسطينية لـ«الجنائية الدولية»

أدان الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات متوالية على رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان وما نتج عن ذلك من ضحايا وتهجير لعشرات الآلاف الذين يقيمون في العراء بمحاذاة الشاطئ بلا أدنى مقومات للحياة، معتبرا مثل هذه الجريمة بمثابة جرائم حرب يجب إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

وقال «سليم» في بيان اليوم: «العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين أصبحت مكشوفة للجميع وإن دولة الاحتلال لا يهمها سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني».

وطالب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهذه المذبحة.

الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأكد أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتم إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي، والتي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا من العالم كله سرعة التدخل لتحقيق رؤية مصر.