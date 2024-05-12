«العربي الناصري»: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يكشف مجازر الاحتلال

ثمّن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم، الذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن تدخل مصر سيكشف للجميع مجازر الكيان الصهيوني، التي يمارسها في فلسطين.

التصعيد الإسرائيلي في غزة

وجدد «أبو العلا» دعمه الكامل لتوجهات الدولة المصرية بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني ارتكب كل الجرائم الوحشية والمجازر الدموية، كما أنه مارس كافة الانتهاكات التي تصل إلى جريمة الإبادة الجماعية.

جرائم إسرائيل

ودعا الدكتور رئيس حزب العربي الناصري جميع منظمات المجتمع المدني الدولية، أن تفضح جرائم إسرائيل وتوثقها لفضحها، مطالبا كافة القوى الدولية والمجتمع الدولي بالقيام بمسئوليته التاريخية والإنسانية لوقف نزيف الدم وإنهاء الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا بأنه لا يزال هناك فرصة لحفظ ماء الوجه، وإنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن الفلسطيني.