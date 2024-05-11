«حماس»: الحرب ضد الشعب الفلسطيني كله.. وليس الحركة أو السنوار فقط

علق حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على تأثير عملية رفح الفلسطينية على موقف حماس من المفاوضات، قائلا: «نحن نقاوم في الميدان للدفاع عن شعبنا، وأملا في الخلاص من الاحتلال، وقدمت لنا ورقة من الوسطاء، خاصة عندما كنا في القاهرة، وتشاورنا مع مختلف الفصائل، ووجدنا فيها حل إنهاء هذه الحرب لاحقا».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأمريكان الذين كانوا يتابعون المفاوضات في صورة رئيس الاستخبارات العسكرية، رأوا أنها ورقة قابلة لتكون آلية لوقف إطلاق النار، وما حدث أنه قبل وصول وفد الاحتلال للقاهرة، بدأ عملية رفح الفلسطينية، وكان هذا ردا عمليا من حكومة اليمين، قبل إرسال وفده».

وأوضح أن الكرة الآن في ملعب المنظومة الدولية، التي تتحدث دائما عن أنها ترغب في تحقيق الاستقراء في تلك المنطقة، بحيث عليها واجب وهو ضرورة ممارسة الضغوط على نتنياهو وحكومته المتطرفة، لقبول الورقة المقدمة من الإخوة المصريين والوسطاء بشكل واضح.

وشدد على أن الحركة مصرة عند الوصول إلى اتفاق، أن تكون هناك أطراف دولية ضامنة، مثل تركيا وروسيا والأمم المتحدة، مع مصر وأمريكا وقطر، لافتا إلى أن نتنياهو الطرف الوحيد الذي يعطل الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وتابع: «الاحتلال دائما ينكص المواثيق والعهود»، مشيرا إلى أن حركة حماس ليس لها مطالب خاصة، كلها مطالب فلسطينية للشارع الفلسطيني، وأن الحرب ضد الشعب الفلسطيني كله، وليس ضد الحركة أو السنوار فقط، موضحا: «نحن نقف في مقدمة الشعب في بذل التضحيات».