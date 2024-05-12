برلماني: دعم مصر لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية يؤكد حرصها على حقوق فلسطين

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

محكمة العدل الدولية

أشار «القاضي» في بيان، إلى أن دعم مصر لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حلقة جديدة ضمن حلقات دعم مصر للقضية الفلسطينية، كما أنه يجسد حرص مصر الدائم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب «القاضي» المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة، واتخاذ خطواتٍ حاسمةٍ لإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بِاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ودعا القاضي كل القوى الوطنية في مصر، إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الدولة المصرية في موقفها الأخلاقي والتاريخي، الذي سيسطر بأحرف من نور في تاريخ الإنسانية، بأنها وقفت وحيدة تدافع عن الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي، وتواطؤ من عدة أطراف ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.