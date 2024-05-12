محمود مسلم: تضامن مصر مع دعوى جنوب أفريقيا رسالة واضحة برفض الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ اعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، رسالة واضحة ضد إسرائيل والانتهاكات التي تمارسها، وتأكيدًا على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

مصر تسعى للحفاظ على استقرار المنطقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية ضد كل القواعد الإنسانية، لافتًا إلى أنّ جهود مصر تأتي للحفاظ على استقرار المنطقة؛ لأن ما يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبعد ما يكون عن المواثيق الإنسانية، مؤكدًا: «هو مجرم حرب بامتياز، ويسير في أهوائه للحفاظ على مقعده ومقابل ذلك لا يشبع من الدم».

موقف مصر واضح وصريح تجاه التضامن مع جنوب أفريقيا

وذكر أنّ موقف مصر واضح وصريح تجاه التضامن مع جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية موقفا ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية لأن هذه المؤسسات دورها هو حفظ الأمن والسلام، مواصلا: «ما يحدث في رفح الفلسطينية الآن أبعد ما يكون عن الأمن والسلام والإنسانية».