«الصحة» تغلق عيادة جلدية شهيرة في مدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إغلاق عيادة خاصة «جلدية وليزر» شهيرة تعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون في شارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد بقيام أحد العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن بالفيلر، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطاتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

تشكيل لجنة لمعاينة العيادة

كما جرى تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية لمعاينة العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل دون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة جميع المخالفات لجهات التحقيق.

تطبيق معايير مكافحة العدوى

وأشار «زكي» إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.