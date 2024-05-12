«الصحة» توجه رسالة مهمة للمُسافرين للحج.. 5 أعراض إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مٌهمة للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه في حال الشعور بهذه الأعراض لابد من التواصل بشكل فوري مع أعضاء البعثة الطبية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

أعراض خطيرة تظهر خلال أداء مناسك الحج

وجاءت الأعراض على النحو التالي :-

- اضطراب المعدة

- الإسهال - القئ

- الآم المعدة أو تقلصاتها المؤلمة

- ارتفاع درجة الحرارة والصداع

الأعراض تختلف باختلاف المرض

وتابعت الوزارة أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالتسمم الغذائي خلال أداء مناسك الحج، لافتة إلى أن الأعراض تختلف باختلاف المرض وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع، مُشيرة إلى أنه في حال التعرض لهذه الأعراض لابد من التواصل مع البعثة الطبيب من خلال الخطوط الساخنة التي جرى توزيعها على مسافرين.

وأكدت الوزارة أن هناك توجيهات مشددة لتقديم الرعاية الطبيبة الكاملة للمرضى خلال أداء مناسك الحج، حيث جرى تزويد عدد الفرق الطبيبة ورفع حالة الطوارئ بداخلها والعمل على رفع التثقيف الصحي من خلال الندوات والزيارات التي تتم على الحجاج في مقر إقامتهم.