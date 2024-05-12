«الصحة» تشكر الكوادر التمريضية على جهودها لإنجاح المبادرات الرئاسية

أكدت وزارة الصحة والسكان أنّ ملف التمريض يشهد تطورًا في تحسين الدعم المادي والمعنوي والعلمي المقدم لجميع أعضاء هيئة التمريض العاملين في الوزارة والهيئات التابعة لها، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لما تبذله الفرق الطبية ومنهم أعضاء هيئات التمريض من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة، ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مهنة التمريض أحد أهم أسس تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث بذلت الكوادر التمريضية جهودًا استثنائية لتنفيذ وإنجاح مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية -تباعًا- للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وصحة أفراد المجتمع.

وأضاف «عبدالغفار» أنّ مهنة التمريض قدمت نموذجا إنسانيا ملهما لتلبية نداء الواجب في جميع الأوقات كمصدر طمأنينة وثقة، كما أثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات بقدر عال من المهنية والإنسانية، من خلال تقديم أفضل الرعاية الصحية على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الميدانية وتقديم الدعم اللازم.

زيادة الحوافز المقررة لأفراد هيئة التمريض طبقا لقانون رقم (14) لسنة 2024

وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، تحسين الأوضاع المادية لأفراد هيئة التمريض من خلال زيادة الحوافز المقررة لأفراد هيئة التمريض طبقاً لقانون رقم (14) لسنة 2024، مشيرة إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية شهريًا، إضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى، ومضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ بنسبة 200% لمن تلقوا دورة تدريبية في مجال التخصص، و100% لمن لم يتلق دورات تدريبية، فضلاً عن زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف بحسب الدرجة الوظيفية.

اليوم العالمي للتمريض

وأشارت إلى تغطية احتياجات المحافظات من القوى العاملة التمريضية سنويًا من خلال تكليف الخريجين الجدد من أفراد هيئة التمريض، حيث يتم تكليف نحو 22 ألف ممرض وممرضة من أخصائيي التمريض خريجي كليات التمريض بالجامعات المختلفة وفنيي التمريض، مشيرة إلى افتتاح 4 مدارس تمريض خلال العام الماضي بمحافظات «الإسكندرية، والجيزة، والقاهرة»، إضافة إلى مدرستي تمريض في المنيا والإسكندرية طبقا للأماكن التي يوجد بها احتياج.

وأضافت الدكتورة نيفين عبدربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض، أنّه يتم رفع كفاءة الأداء التمريضي لأفراد هيئة التمريض داخل المؤسسات الصحية المختلفة، وإعداد نواة من القيادات التمريضية قادرة على التطوير المستمر بمهنة التمريض، مشيرة إلى تنفيذ 135 دورة تدريبية مقدمة لـ3405 متدربين بمختلف المجالات في جميع المحافظات خلال عام.

وتابعت أنّه جرى تنفيذ 55 دورة تدريبية بإجمالي 1372 متدربة، في مجال تدريب الرعاية الأولية على حزمة الخدمات التمريضية والتثقيف الصحي والاستقبال والطوارئ بمختلف المحافظات، إضافة إلى التدريب على رأس العمل والذي تضمن تدريب 37 ألفا و439 ممرضا وممرضة بالمستشفيات، و4432 ممرضة بوحدات الرعاية الأولية أثناء المرور الميداني على المحافظات في مجالات «التحكم في العدوى – إنعاش القلب الرئوي – أمان وسلامة المريض – السجلات والتقارير – التدريب على الأجهزة الطبية المختلفة – عناية القلب والصدر».

ولفتت إلى تعديل مواصفات زي التمريض وتوزيعه على جميع أفراد هيئة التمريض بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في الفترة من أغسطس 2023 حتى يناير 2024.