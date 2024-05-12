أحمد عمر هاشم: الإمام عبد الحليم محمود صاحب كرامات وبشر بنصر أكتوبر

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الدكتور عبد الحليم محمود حكى لهم أن كربا شديدا أصابه، وجاء له أحد الصالحين وأعطاه صيغة من صيغ الصلاة على النبي، وطلب منه قراءتها في خلوه، لافتا إلى أنه عندما قرأ الصيغة تحولت إلى نور، فعلم أن هذا من علامات تفريج الكرب وهي إحدى علامات خوارق العادات التي تحدث لأولياء الله.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الإمام والعالم عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الشريف الأسبق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخذه ومعه علماء المسلمين والقوات المسلحة وعبر النبي قناة السويس في إشارة منه بنجاح العبور للجيش المصري».

وتابع: الدكتور عبد الحليم محمود استيقظ وذهب على الفور إلى الرئيس محمد أنور السادات وأخبره بما رآه في المنام، ليرسخ في عقل السادات أمل النصر والعبور، وأخذ يقود كتائب الدعوة الإسلامية حتى ينشروا الروح المعنوية بين الجيش.