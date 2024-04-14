أحمد عمر هاشم لوزير الأوقاف: أديت الرسالة على أكمل وجه

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رسالة إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: «أديت الرسالة على أكمل وجه ولكن عليك ألا تقتصر ما فعلت في شهر رمضان، وضاعف جهودك فيما هو قادم».

رفع شأن العلماء والأئمة

ودعا أحمد عمر هاشم، إلى رفع شأن العلماء والأئمة ورفع رواتبهم، مشيرًا إلى أنه عندما كان عضوا في مجلس النواب طالب بمنح العلماء حصانه كحصانة أعضاء مجلس النواب، داعيا إلى رفع شأنهم وتحسين أوضاعهم، مبينا أن مجلس الحديث أمر مهم في كل المساجد، لافتا إلى أن مجالس الحديث من المجالس المباركة.

حصانة العلماء الحقيقية هي حب الله والناس

وعلق محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلا: «حصانة العلماء الحقيقية هي حب الله والناس وهو ما نراه في المساجد الآن من حفاوة الاستقبال والترحيب، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بالأئمة وتحسين أوضاعهم ورفع مرتباتهم إلى أكثر من 8 آلاف جنيه كأول تعيين في أمر غير مسبوق بجميع المجالات والتخصصات، علاوة على رفع كل مرتبات الأئمة».