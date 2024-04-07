أحمد نعينع بـ«مملكة الدراويش»: أحمد عمر هاشم والشعراوي من الدراويش الحقيقيين

قال الدكتور أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، إنَّ دولة التلاوة ظهرت مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مسميات أطلقها المستمعون، مشيرًا إلى أنَّ عبد الحليم محمود من أكبر رموز «مملكة الدراويش».

«نعينع»: «عمر هاشم» و«الشعراوي» أهل كرامات

وأضاف «نعينع»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ الدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي من الدراويش الحقيقيين والمُتحققين ولهم كرامات رأيتها بنفسي.

وتابع قارئ القرآن الكريم: «تيسر لي قراءة القرآن الكريم في المسجد الحرام وكذلك في يوم عرفة، والتعايش أثناء القراءة يتوقف على المكان».

من هو الدرويش؟

وأكمل أنَّ الدرويش هو من يقيم شعائر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل ذلك رأى شخص مقيم في المسجد وشقيقه يصرف عليه، فقال أخاك أعبد منك، لذلك العبادة لها أوقاتها، وليس مطلوب الجلوس في المسجد دوال العمر دون عمل.

واختتم أن الشيخ إسماعيل صادق العدوي من أقطاب الصوفية، وسمعت أنه ناجى ربه في العمرة لحجب الرؤية والكشف عنه.