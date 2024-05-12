الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس السيسي على قرار زيادة مكافآت التطوع

تلقت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، على موقع «فيسبوك» عددا من رسائل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرائدات المجتمعيات، عقب القرار الذي أعلنته صباح اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا، بدلا من 900 جنيه بداية من يوليو المقبل؛ تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

نشر الوعى الصحيح للأسر الأولى بالرعاية

وعبرت الرائدات المجتمعيات عن تقديرهن لرئيس الجمهورية، الذي يدعمهن ويثق في قدراتهن على نشر الوعى الصحيح للأسر الأولى بالرعاية، كما وجهن تحية تقدير وشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، على النقلة النوعية التي قامت بها الوزارة تجاههن، والثقة الكبيرة في إمكانياتهن في نشر الوعي الصحيح والإيجابي، تجاه العديد من القضايا.

يأتي هذا، في الوقت الذي توجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2,500 رائدة، حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، مؤكدة أن هذا يعكس إيمان سيادته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر، بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

الرائدات المجتمعيات

وأكدت «القباج» أن الرائدات المجتمعيات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام، موضحة أن الرائدات المجتمعيات هن سفيرات الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهن أيضًا مجندات وزارة التضامن الاجتماعي، في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.