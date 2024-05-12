الرئيس السيسي: خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم بحضور سلطان طائفة البهرة، مفضل سيف الدين، مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، حيث صلى ركعتين تحية المسجد فور وصوله، وبدأت مراسم الافتتاح بعد تجديد المسجد وترميمه بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

«سيف الدين»: السيدة زينب لها فى قلوب المصريين مقام خاص.. واختارت أرض مصر سكناً لها

ورحب الرئيس السيسى بسلطان البهرة، ضيفاً على مصر، موجّهاً له التحية والتقدير على المشاركة فى افتتاح تطوير أضرحة الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، قائلاً: «مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة جداً ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدّة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة».

وأوضح الرئيس أنّ الله عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبى الكريم عليه الصلاة والسلام، متابعاً: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر».

وأشار «السيسى»، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، إلى أنّ آل البيت وجدوا فى مصر الأمن والأمان الذى كانوا ينشدونه، و«هذا من فضل الله على مصر»، موجهاً التحية لسلطان البهرة: «أشكرك وبكون سعيد وأنا بستقبل سلطان البهرة والوفد المرافق له، وفى كل مرة هيسعدنى ألتقى بيكم.. أشكركم على اللى بتعملوه وكل الدعم هيكون موجود لإنجاح أى مشروعات أخرى»، وأجرى الرئيس زيارة إلى مقام السيدة زينب عقب افتتاح أعمال تطوير المسجد والمقام بصحبة سلطان البهرة، حيث وضعا النقاط على البسملة المنقوشة على المقام.

تحدّثت عن فضل أهلها ودعت لهم بالنصر

من جانبه، قدَّم سلطان البهرة هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسى، معرباً عن امتنانه لمصر قيادة وشعباً للمشاركة فى افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، قائلاً: «السيدة زينب لها فى قلوب المصريين مقام خاص، فهى التى اختارت مصر سكناً لها، وتحدّثت عن فضل مصر وأهلها ودعت لهم قائلة: (أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله)»، وقال «سيف الدين»، خلال كلمته: «أشكر الله كثيراً أنه أكرمنى بحب رسوله وحب أهل بيته الكرام»، مضيفاً: «السيدة زينب هى أصيلة بنى هاشم، الفاضلة العارفة التقية العفيفة الصائبة».

أتضرع إلى الله أن ينعم على المحروسة وأهلها بالأمن والازدهار والسلام

وأضاف سلطان البهرة موجهاً حديثه للرئيس: «أسأل الله أن يبارك لكم فى هذه الفترة الرئاسية الجديدة، ويجعل صالح عملكم محسوباً من الحسنات الجارية التى تبقى فضائلها وتستمر خيراتها، وأتضرع إليه أن ينعم على مصر وأهلها بالأمن والاستقرار والازدهار والسلام، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء».

الرئيس وسلطان البهرة يفتتحان مسجد السيدة زينب بعد تطويره: الله أكرمنا بزيارة آل البيت.. وعندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به كانت مصر وجهتهم

وتابع: «أكرر شكرى لكم يا سيادة الرئيس على أن منحتمونى الفرصة السعيدة لأن أشارك أهل مصر فى مسيرة هذا الافتتاح السعيد، وأقدر مساعى أجهزة الدولة التى لم تزل تبذل جهوداً حثيثة تحت توجيهاتكم لإنارة بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً».