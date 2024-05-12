فرصة للحصول على راتب شهري 1500 جنيه من وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، فرصة للحصول على راتب شهري تصل قيمتها إلى 1500 جنيه، تحت مُسمى العمل كرائدة ريفية، تلك الفئة التي أولت لها الدولة المصرية أهمية كبيرة؛ لدورها المُهم في التوعية لمختلف الفئات خاصة في القرى والنجوع، سواء توعية صحية أو اجتماعية أو توعية بمشروعات الدولة المُهمة.

شروط العمل كرائدة ريفية

حددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الشروط والأحكام للعمل كرائدة ريفية للفتيات، تقدمها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:

- أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به.

- ألا يقل السن عن21 سنة.

- أن تكون لائقة طبيًا.

- التمتع بشخصية قيادية.

- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

- التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.

- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

إجراءات الحصول على الخدمة

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات الحصول على الخدمة، وهي كالآتي:

- طلب الإلتحاق للعمل كرائدة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.

- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.

معلومات عن وظيفة الرائدة

- هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية.

- قادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة.

- تُعتبر من القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية.

زيادة مكافآت التطوع الشهرية

يُذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت زيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا، بداية من يوليو المقبل بدلا من 900 جنيه.