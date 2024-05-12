نشأت الديهي: إسرائيل لا تستطيع التجرؤ على سيادة مصر
كتب:
حسن سمير
10:58 م | الأحد 12 مايو 2024
الإعلامي نشأت الديهي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مصدرًا أمنيًا رفيعًا تحدث على أن الانتهاكات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، تُعرض معاهدة السلام بين القاهرة ودولة الاحتلال للخطر، معقبًا: «بلاش تختبروا صبر المصريين، لا تخبتروا صبر جيش مصر».
وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد: «مصر قامت برعاية المفاوضات بين حماس ودولة الاحتلال، وكان المفاوض المصري صبورًا بشكل استراتيجي»، معقبًا: «مصر تحملت ما لم يتحمله بشر في مفاوضات قطاع غزة».
ولفت إلى أن دولة الاحتلال لا تستطيع ولا تتجرأ على الاعتداء على السيادة المصرية، معقبًا: «اللي جرب الجيش المصري في 6 أكتوبر، عمره ما هيكرر المواجهة معاه تاني».