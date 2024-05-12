قصواء الخلالي: خطاب الخارجية المصرية عن دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كان متزنا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنَّ الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والرئيس السيسي وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

بيان وزارة الخارجية المصرية

وتابعت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على «قناة cbc»، أنَّ الخارجية المصرية أعلنت في خطابها اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات تل أبيب، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأشارت «الخلالي»، إلى أنَّ الخارجية المصرية خطابها كان متزنا، ويؤكد تحرك مصر الفعلي على أرض الواقع معقبة: «انتهى وقت الكلام وبدأ وقت الفعل».