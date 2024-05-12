رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي: مصر بها فرص واعدة للاستثمار

عقدت السفارة الماليزية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الماليزي اليوم الأحد اجتماعا مع وفد ماليزي يضم 10 شركات تعمل على مجالات مختلفة، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الكهروضوئية والكيماويات والمنتجات الكيماوية، والنفط والغاز والخدمات الهندسية وصناعة السيارات وزيت النخيل ومنتجاته.

مجلس الأعمال المصري الماليزية

ألقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزية، كلمته مرحباً بالحضور والوفد الماليزي في مصر، مؤكداً أن مصر بها فرص واعدة للاستثمار خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة مؤخراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاقات مصر وماليزيا

وأضاف «الجبلي»، أن مصر وماليزيا بينهما تبادل تجاري لكن ليس على المستوى المطلوب، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 800 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية للسوق الماليزية نحو 250 مليون دولار، وتبلغ قيمة الواردات من السوق الماليزية نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن مصر لابد من أن تعمل على زيادة الصادرات خاصة في الحاصلات الزراعية، كالفراولة والبرتقال والبطاطس مشدداً على ضرورة التواجد في هذا السوق بشكل أكبر من الوقت الحالي.

اتفاقية السوق الأوربية واتفاقيه الميركوسور

وأوضح «الجبلي»، أن مصر تتجه نحو الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في مصر خاصة بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مثل اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة واتفاقية السوق الأوربية واتفاقيه الميركوسور جميعها تساهم في جعل مصر سوقا مناسبا للاستثمار والصناعة.

مشروع الطعام الحلال

وأشار إلى أن مشروع الطعام الحلال فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال الذي تعدى أكثر من 2 تريليون دولار عالمياً، لما لدي ماليزيا من خبرة كبيرة ورائدة في مجال صناعة الطعام الحلال خاصة أن مصر لديها خبرة واسعة في قطاع الصناعات الغذائية في العالم ككل تتخطى التريليون دولار سنوياً ويمكن الاستفادة من ماليزيا في تلك الصناعة.

تسهيل إجراءات التعاون في أفريقيا

ولفت إلى أن مصر لديها فرصة التعاون مع ماليزيا في الدخول للسوق الأفريقية، ونعمل على تسهيل إجراءات التعاون في أفريقيا لافتا إلى أن الجانب الماليزي لديه استثمارات كبيرة في مصر خاصة في مجال الغاز ولديهم استثمارات في مجال الطاقة .