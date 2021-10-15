شريف الجبلي نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية

فاز الدكتور شريف الجبلي رئيس الوفد البرلماني المصري، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم، بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية عن مجموعة دول شمال إفريقيا، وذلك في ختام اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي.

اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي

وأكد «الجبلي»، أن الوفد البرلمانى المصري بذل جهوداً مكثفة خلال اجتماعات الاتحاد، موجهاً التحية للنائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية على دورهما المهم في دعمه للحصول على هذا المنصب.

تقدير الأفارقة لدور مصر في جميع قضايا القارة

كما شكر قيادات وأعضاء الاتحاد على دعمهم ومساندتهم له؛ معتبراً هذا الفوز بمثابة دليل قاطع على تقدير الأشقاء الأفارقة للدور الرائد والمحوري والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء.