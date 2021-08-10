شريف الجبلي: منظومة الزراعة أصبجت متكاملة وتخدم الاقتصاد الوطني

شريف الجبلي: منظومة الزراعة أصبجت متكاملة وتخدم الاقتصاد الوطني
كتب:
الوطن
04:16 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
جانب من المؤتمر
أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن هناك نهضة كبيرة فى القطاع الزراعي في مصر، قائلا: «لدينا فائض 5 مليون طن بنصدرهم واكتفاء ذاتي من بعض الحاصلات الزراعية، ومنظومة الزراعة أصبجت منظومة متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني للبلاد وتحقق الفائدة للفلاح».
ومن جانبه، شدد عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على ضرورة وضع خريطة سمادية للأراضي المصرية مع تطوير وتحديث صناعة الأسمدة بما يتماشي مع احتياجات الأراضي المصرية، مضيفًا أن اللجنة معنية بدراسة كافة القضايا والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعى والمقدمة من الحكومة ومجلس النواب لمناقشتها.
وأضاف الجبلي خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمعرض الأهرام الزراعي، أن مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مترجمة في حزمة مشروعات زراعية قومية كبرى يتم تنفيذها في هذا المجال، قائلًا: «لا ننكر هناك فجوة في بعض الحاصلات الزراعية وهو ما يتطلب المزيد من تنفيذ المشروعات الزراعية الأفقية بالقطاع خلال الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الـ1.5 مليون فدان حقق طفرة كبيرة الفترة الأخيرة، ونتطلع أن يكون هناك تعاون بين لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ومؤسسة الأهرام للحصول على الأرقام التي تم تحقيقها والمستهدفة الفترة القادمة، وذلك لمناقشة القضايا والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مع إضافة دعم منظومة صناعة التقاوي في مصر وكذلك الاستزراع السمكي ومواجهة مشكلات الأسمدة.
وأوضح أن مصر لديها فائض كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والتي تصل لنحو 25%، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتمويل المشروعات القائمة على هذا القطاع، بما يساهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق المنفعة العامة والربح المناسب للفلاح، والمحافظة على جودة المنتج الزراعي، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة جدًا في النهوض بالإنتاج الزراعي، خاصة مع دخول الأنشطة الزراعية ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة».