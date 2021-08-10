شريف الجبلي: منظومة الزراعة أصبجت متكاملة وتخدم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن هناك نهضة كبيرة فى القطاع الزراعي في مصر، قائلا: «لدينا فائض 5 مليون طن بنصدرهم واكتفاء ذاتي من بعض الحاصلات الزراعية، ومنظومة الزراعة أصبجت منظومة متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني للبلاد وتحقق الفائدة للفلاح».

ومن جانبه، شدد عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على ضرورة وضع خريطة سمادية للأراضي المصرية مع تطوير وتحديث صناعة الأسمدة بما يتماشي مع احتياجات الأراضي المصرية، مضيفًا أن اللجنة معنية بدراسة كافة القضايا والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعى والمقدمة من الحكومة ومجلس النواب لمناقشتها.

وأضاف الجبلي خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمعرض الأهرام الزراعي، أن مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مترجمة في حزمة مشروعات زراعية قومية كبرى يتم تنفيذها في هذا المجال، قائلًا: «لا ننكر هناك فجوة في بعض الحاصلات الزراعية وهو ما يتطلب المزيد من تنفيذ المشروعات الزراعية الأفقية بالقطاع خلال الفترة الأخيرة».

وأشار إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الـ1.5 مليون فدان حقق طفرة كبيرة الفترة الأخيرة، ونتطلع أن يكون هناك تعاون بين لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ومؤسسة الأهرام للحصول على الأرقام التي تم تحقيقها والمستهدفة الفترة القادمة، وذلك لمناقشة القضايا والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مع إضافة دعم منظومة صناعة التقاوي في مصر وكذلك الاستزراع السمكي ومواجهة مشكلات الأسمدة.

وأوضح أن مصر لديها فائض كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والتي تصل لنحو 25%، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتمويل المشروعات القائمة على هذا القطاع، بما يساهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق المنفعة العامة والربح المناسب للفلاح، والمحافظة على جودة المنتج الزراعي، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة جدًا في النهوض بالإنتاج الزراعي، خاصة مع دخول الأنشطة الزراعية ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة».