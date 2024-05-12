وزير الإسكان يصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لأجهزة المدن الجديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من القرارات الجديدة الصادرة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكليف عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالعمل في أجهزة أخرى، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وتصعيد قيادات جديدة للعمل في أجهزة المدن الجديدة.

القرارات الجديدة حملت رقم 425 لسنة 2024، بتاريخ 12 من مايو الجاري بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته، وعلى لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 1990 وتعديلاتها، وفي ضوء ظروف العمل ومتطلباته بالهيئة وأجهزتها في المرحلة الحالية.

وشملت القرارات الجديدة، أن يتولى كل من المهندسين المذكورين؛ القيام بالعمل الموضح وهم:

المهندس علاء محمد إبراهيم منبع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشرفا على أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، بدر.

مهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة مشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وتكليف المهندس مصطفى سعيد أحمد على رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

كما تم تكليف المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، وتكليف المهندس علي محمد سعد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، رئيسا لجهاز تنمية مدينة 15 مايو، وتكليف المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، مشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة.

وشملت القرارات تكليف المهندس محمد السيد عبد المقصود نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشروق، وتكليف المهندس حسن محمد محمد الخياط، مدير إدارة الطرق، نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وتكليف المهندس أحمد عبد الله الحملاوي نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المنطقة الامتداد ومنظومة التشغيل والصيانة والشبكات، وتكليف المهندس جمال فهمى على عطية نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

يذكر أن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الجديد كان يعمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العبور، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة دفعة عام 1989 تخصص الهندسة المدنية من كلية الهندسة جامعة الزقازيق، وكان يعمل مشرفا عاما على إدارة التنمية داخل جهاز تنمية مدينة العبور، والمشرف العام على إدارة المشروعات بجهاز تنمية مدينة العبور.