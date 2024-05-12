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«الإسكان»: 15.8 ألف حجز مبدئي للوحدات السكنية في مشروع «بيت الوطن»

كتب:

أيمن حمزة
09:43 ص | الأحد 12 مايو 2024
وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة في المرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج خلال 3 أيام بلغ 15.8 ألف حجز مبدئي، في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع 1900 ألف حجز مبدئي، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي الأربعاء المقبل.

1900 حجز مبدئي لأراضي المشروع

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة في اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، بلغ 2822 تحويلا، مؤكدا أن المشروع حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة مطلع عام 2012.

 

استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز الأربعاء

تجدر الإشارة إلى أن كراسة الشروط والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة وقطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز، ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.