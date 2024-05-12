وزير الإسكان: لا تهاون مع المقاولين المتفاعسين عن تنفيذ «سكن لكل المصريين»

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في المدن الجديدة والمحافظات، والتي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير.

الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال بأعلى جودة

وأوضح وزير الإسكان، أنّ «سكن لكل المصريين» من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن.

ووجّه الوزير بعدم التهاون مع المقاولين، سواءً في معدلات التنفيذ أو جودة التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها لشركات أخرى جادة، للإسراع بإنهاء المشروع وتسليم الوحدات لمستحقيها، مخاطبا مسؤولي أجهزة المدن الجديدة، ومسؤولي التنفيذ في المحافظات بأنّهم ملتزمون أمامه بشكل شخصي بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وبأعلى جودة.

موقف تنفيذ وحدات المدن الجديدة والمحافظات

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشكل مفصل، الموقف التنفيذي للوحدات بالمدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى الانتهاء من طرح وتنفيذ 924 ألف وحدة منها 667 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و258 ألف وحدة في مراحل الإنشاء، بينما يبلغ عدد الوحدات الجاري إسنادها 76 ألف وحدة، بحيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة والجارى تنفيذها لمحدودي الدخل مليون وحدة سكنية، إضافة إلى 27 ألف وحدة بمحور الإسكان المتوسط.