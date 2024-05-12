حزب المؤتمر: التحرك المصري أمام «العدل الدولية» مكسب للقضية الفلسطينية

رحب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر، بإعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، نظرًا للجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

حقوق الشعب الفلسطيني

وقال «مرشد» في بيان، أنّ التحرك المصري يؤكد على أنّ مصر لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يمارس الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أن مصر تصدت بقوة لمخطط التهجير، وتواصل دورها أمام العالم من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، وحقه في إقامة دولته المستقلة.

حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة

ولفت إلى أن تدخل مصر مكسبًا للقضية الفلسطينية بعد أن واصل الاحتلال الإسرائيلي مخالفة جميع الأعراف والقوانين الدولية، كما أن التدخل المصري يأتي في التوقيت المناسب في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على دخول رفح الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة.

وطالب «مرشد» المجتمع الدولي بأن يتخلى عن تناقضاته وازدواجية المعايير، وأن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الحرب الشنعاء، موضحًا أن الرؤية المصرية تجنب المنطقة ويلات اتساع دائرة الصراع.

واختتم بالإشادة بدور المفاوض المصري، الذي أكد ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.