أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.. الأزهر يجيب

أوضحت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أول العبادات التي يحاسب عليها المسلم في يوم القيامة، إذ قد لا يعلم البعض عن أول سؤال سيسأل عنه في يوم الحساب، وهو ما يوضحه «كبار العلماء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أول ما يحاسب عليه العبد من العبادات

قالت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، إن أول ما يحاسب عليه المسلم من العبادات يوم القيامة هي الصلاة، خاصة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ فعلى المسلم أن يحافظ عليها.

فضل الصلاة على العبد

وأضافت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه إن كانت صلاة العبد تامة قبلت منه وسائر عباداته وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولُ ما يحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ، فإنْ صَلَحَتْ، صَلَحَ سائِرُ عَمَلِه، وإنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سائِرُ عَمَلِه».

ويجب على المسلم، الحرص على أداء الصلاة والفروض في وقتها وعدم تركها أبدًا، خاصة وأنها أول ما سيسأل عنه العبد في يوم القيامة.