وظائف خالية في منطقة الأزهر بالشرقية.. الأوراق المطلوبة والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن حاجتها لشغل 18 وظيفة، شيخ معهد ابتدائي بإدارة بلبيس التعليمية، للمعاهد التالية:

•معهد بلبيس النموذجي الابتدائي.

•السعادات الابتدائي.

• الخراخشة الابتدائي.

• الزوامل الابتدائي.

• عبدالحليم محمود الابتدائي.

•الكتيبة الابتدائي.

•بني صالح الابتدائي.

• البساتين الابتدائي.

•فتيات الزوامل الابتدائي.

•الروضة الابتدائي.

•العدلية الابتدائي.

•بنين حفنا الابتدائي.

•منية سنتاب الابتدائي.

•جلفينا الابتدائي.

•فتيات حفنا الابتدائي.

•سعدون الابتدائي.

•عزبة التل الابتدائي.

•الرياض الابتدائي.

شروط التقدم في وظائف الأزهر بالشرقية

•أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي، أو مؤهل عال مناسب أزهري + شهادة التأهيل التربوي.

• يسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية التقدم للوظيفة.

• أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة معلم أول «أ».

•الحصول على تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة بتقدير فوق متوسط على الأقل.

• ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام، ولم يتم محوه.

• ألا يكون محالًا للتحقيق بالمحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة، أو موقوفًا عن العمل، أو صدر له قرار بالإبعاد، وأن يكون على رأس العمل.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف الأزهر

- طلب ترقية حديث من إدارة التنسيق.

•صورة من بطاقة الرقم القومي.

•صورة من آخر ترقية على الكادر.

•صورة من اجتياز الكادر.

•صورة من المؤهل الدراسي.

• صورة من التأهيل التربوي.

• صورة من مباشرة العمل لأول مرة.

•صورة من خطاب التعيين.

• شهادة حسن سير وسلوك «من محل عمله».

• صورة من آخر تقررين متتاليين.

•شهادة بأن المتقدم على رأس العمل حتى تاريخه.

• بيان حالة يدوي، وبيان حالة إلكتروني.

طريقة التقديم في وظائف الأزهر بالشرقية

على الراغبين في التقديم لشغل الوظيفة، التقدم بالمستندات المطلوبة إلى المختص بإدارة التنسيق، في موعد غايته 15 يومًا، اعتبارًا من الأحد 2024 /5/12م، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، أو الواردة بعد الموعد المحدد.