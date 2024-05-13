هل يجب على المرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء، عن تساؤل هل يجب على المرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن؟، إذ قد لا تعلم بعض النساء حكم قراءة القرآن دون الحجاب، وهل يجوز ذلك أم لا، وهو ما أوضحته «الإفتاء»، تيسيرًا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

هل قراءة القرآن دون الحجاب للمرأة يبطل الثواب؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن هل يجب على المرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن، إنه ليس شرطًا على المرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.

حكم ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن

وأضاف «شلبي» عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها على موقع «يوتيوب»، أنه على الرغم من أنه ليس شرطًا على المرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن، فأنها من الآداب التي يستحب الالتزام بها، أو تحقيقها عند قراءة القرآن وهو ستر العورة.

وتابع أمين الفتوى، في حديثه أن ارتداء المرأة للحجاب عند قراءة القرآن أولى وأفضل من عدم ارتدائه؛ ولكنه يبقى ليس شرطًا على المرأة.