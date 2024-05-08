الجامع الأزهر يعقد اللقاء الفقهي بلغة الإشارة عن «فضل قراءة القرآن»

عقد الجامع الأزهر، حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع تحت عنوان «فضل قراءة القرآن الكريم»، وحاضرت فيه منى عاشور الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة.

فضل قراءة القرآن الكريم

واستهلت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية الملتقى بقراءة سورة الفاتحة بلغة الإشارة، مبينة فضلها وأسماؤها مع بيان شرحها، مضيفة أن قراءة القرآن الكريم والتعبد بتلاوته وفهمه وتطبيقه له فضل عظيم، موضحة أنَّ سورة الفاتحة هي أم القرآن الكريم والسبع المثاني وأنها قد جمعت بين التوسل إلى الله تعالى بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده.