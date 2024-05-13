10 معلومات عن السيارات الكهربائية.. مقرر طرحها للاستخدام خلال ساعات

خلال ساعات معدودة، تعلن وزارة النقل، دخول السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة كوسيلة نقل آمنة وذكية وصديقة للبيئة، وتقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

وأكدت الوزارة أن هذه النوعية من السيارات مُصممة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتتكامل الخدمة مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

السيارات الكهربائية

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي 10 معلومات عن السيارات الكهربائية، وهي كالآتي:

- السيارات مزودة بكاميرات مراقبة.

- من المقرر تشغيل 10 سيارات كمرحلة أولى.

- المرحلة الأولى تشمل 145 سيارة كهربائية.

- السيارات على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب.

- مزودة بأجهزة تحديد المواقع GPS.

- السيارات على اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي.

- صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم.

- يقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى.

- حجز السيارة سيكون متوفرا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه.

- يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب.

ونوهت وزارة النقل، بالانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتشغيل السيارات تجريبيًا لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحة أن هذه السيارات مزودة بأحدث التقنيات الرقمية بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفق معايير عالمية رقمية.