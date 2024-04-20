معلومات مهمة عن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع «هندوجا»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا الهندية، إننا حريصون على التعاون مع مجموعة «هندوجا الهندية» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات التكنولوجية في مصر.

وأوضح في معيط في بيان، أنها واحدة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا على سجلها الحافل بالإنجازات في مجالات متعددة، مثل «تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والإعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية».

معلومات مهمة عن صناعة السيارات الكهربائية

تنشر «الوطن» معلومات مهمة عن صناعة السيارات الكهربائية، بالتعاون مع «هندوجا الهندية»، من خلال إقامة مصنع في مصر خلال الفترة المقبلة، لتوطين تلك الصناعة في مصر.

- الطاقة الإنتاجية 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات.

- التخطيط لمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية.

- تسعى مصر لتنمية الطاقة النظيفة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية.

- تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة.

- تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها.

مجموعة هندوجا الهندية

- مجموعه شركات «هندوجا»، أكبر مجموعة شركات هندية ولديها العديد من الشركات المتخصصة.

- تتخصص مجموعة هندوجا في صناعة الأتوبيسات، وتصنيع الزيوت والكيماويات والبنوك والتمويل، بالإضافة إلى شركات الخدمات الصحية والخدمات الإعلامية وصناعة السينما في الهند.

- المجموعة في 100 دولة حول العالم، وتبلغ أصول المجموعة 100 مليار دولار.

- يعمل لديها نحو 150 ألف موظف في مكاتبها ومصانعها حول العالم.