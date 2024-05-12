موعد تشغيل السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية.. ما مميزاتها؟

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كوسيلة نقل جماعية جديدة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير وسائل نقل آمنة وذكية وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين داخل العاصمة.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على هذه النوعية من السيارات: «تعتبر خطوة مُهمة في منظومة النقل الجماعي»، موضحًا أن هذه النوعية من السيارات مُصممة وفق المواصفات والمعايير العالمية.

مزايا السيارات الكهربائية

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنّ السيارات الكهربائية تتكامل مع القطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن كل ذلك يعزز منظومة النقل الجماعي، ويقلل من استخدام السيارات الخاصة التي لا تعمل بالكهرباء، وبالتالي يكون لذلك تأثيرات إيجابية على البيئة من ناحية وعلى البنية التحتية للطرق والكباري من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن وسائل النقل النظيفة أصبحت هي الاتجاه السائد لدى مصر والعالم لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن استخدام الوقود من البترول ومشتقاته، والسير نحو استغلال المشروعات الخضراء الذكية التي تساهم في حل المشكلات البيئية، حيث تم انخفاض تلوث الهواء بنسبة تزيد عن 30% في منطقة القاهرة الكبرى.

وأكد أن خفض نسبة التلوث يعود إلى التوسع في وسائل النقل الكهربائية باعتبارها وسائل آمنة وسريعة وقليلة التكلفة، وتعمل على تلافي مشكلات ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا، الأمر الذي ساهم في زيادة الاستثمارات العالمية في هذا المجال.

وسيلة حجز السيارة الكهربائية

ووفق تقرير لوزارة النقل، فإنه من المقرر تشغيل السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية تجريبياً يوم الأربعاء المقبل الموفق 15 مايو الجاري، موضحة مزايا هذه النوعية من السيارات كتزويدها بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع «GPS».

وضمن المزايا أيضاً أنها لا تُصدر أي صوت أو انبعاثات للعوادم، وحسب وزارة النقل، فمن المقرر أن يقود هذه السيارات سائقين مدربين على أعلى مستوى، يوكون الحجز متوفراً من خلال التطبيق الذكي للهاتف المحمول المقرر تفعيله يوم الأربعاء المقبل.