«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تحاصر أماكن إيواء النازحين في جباليا

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أماكن إيواء نازحين في جباليا، فيما تتبعت الطائرات الإسرئيلية الفارين الفلسطينيين .

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن حصيلة ضخمة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل خلال الليلة الماضية، وقالت إنها كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المعارك الدائرة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأضافت أنها دمرت 8 دبابات مما أدى إلى اشتعال النيران بها ومقتل وإصابة من فيها.

وتابعت أنها نصبت عددا كبيرا من الكمائن والأفخاخ لجنود إسرائيلييين علاوة على ملاحقتهم أحد أفراد دبابة ميركافا فروا من دباباتهم من جرّاءِ تدميرها وتحصنوا بأحد البيوت لتقوم الفصائل بتفجير المنزل.