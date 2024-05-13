«القاهرة الإخبارية»: 3 شهداء و8 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بارتقاء 3 شهداء ووقوع 8 مصابين على الأقل بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بسقوط شهيد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز «نتساريم» الفاصل بين جنوب وشمال قطاع غزة.

كما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بوجود قصف مدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية ومدفعية الاحتلال تستهدف شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.