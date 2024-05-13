أمريكية تسلم ابنها للشرطة.. شاهدت فيديو اعتدائه على سيدة

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي برونكس بولاية نيويورك جريمة مروعة، تعدى خلالها شاب أمريكي على سيدة في ساعة متأخرة من الليل، وذلك وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

أمريكي يعتدي على سيدة

ونشرت شرطة مدينة نيويورك صورًا تظهر وجه المشتبه به الذي أظهرته الكاميرات في أثناء تعديه على سيدة، وذكرت أنّ ضحيته تبلغ من العمر 45 عامًا.

وبعد نشر الفيديو، أبلغت والدة الجاني الشرطة، ويدعى كاشان براكس، ويبلغ من العمر 39 عامًا، وسلمته إلى رجال الأمن بعدما اكتشفت الجريمة المروعة التي ارتكبها، وألقت الشرطة القبض على الشاب بمساعدة والدته، ووجهت له تهمة «الاغتصاب من الدرجة الأولى»

وقالت والدة الجاني، إنّها منذ رؤيتها للفيديو، وهي تحاول أن أجعل ابنها يفعل الصواب ويُسلّم نفسه إلى الشرطة، مشيرة إلى أنّ ابنها يتناول المخدرات بإفراط منذ وفاة والده في أبريل الماضي.

اعتقال الشاب مرتين

فيما كشفت السلطات الأمريكية عن سجل «كاشان» الإجرامي، وذكرت أنّه ألقي القبض عليه مرتين في السابق، بينها مرة لاعتداء مزعوم على امرأة.