منها «روبوت لإنقاذ ضحايا الحرائق».. مشروعات لطلاب جامعة أسيوط التكنولوجية

استعرض طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، عددا من مشروعاتهم أمام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، خلال انطلاق فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين والذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بمشاركة الجامعات التكنولوجية.

مشاريع طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

وعرض طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، 4 من مشروعاتهم وهي: «روبوت لإنقاذ ضحايا الحرائق والزلازل، وبسكويت مصنع من نواة البلح، ومشروبات صحية غازية، والطاقة المتجددة في تكنولوجيا التصنيع الغذائي».

وأُعجب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمشروعات التي قدمها طلاب الجامعة في الهاكاثون، موضحًا أنَّ المشروعات تؤكّد أنَّ الجامعات تمتلك جيلا قادرا على تلبية مُتطلبات سوق العمل، وأنها تمثل رافدا من روافد التعليم العالي في مصر.

وشهدت فعاليات الهاكاثون حضور رؤساء الجامعات التكنولوجية، إذ أوضح الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أنَّ الهاكاثون يعد فرصة جيدة للتعرف على أفكار طلاب الجامعات التكنولوجية في مختلف التخصصات والتي تهدف جميعها لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، كما أنه يعزز جهود الدولة المصرية تجاه التعليم التكنولوجي.

المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية

فيما أشارت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إلى أنَّ هاكاثون التكنولوجيا الأول يعُد المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكاراتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، تأكيدا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية، موضحة أن عدد الفرق التي شاركت في الهاكاثون تجاوز 40 فريقا، من جميع الجامعات التكنولوجية، وبلغ عدد المُشاركين أكثر من 150 مُشاركا.