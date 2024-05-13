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22 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

كتب:

هانى حسن
10:16 ص | الإثنين 13 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأنَّ آليات الاحتلال الإسرائيلية تتقدم تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والاحتلال ينفذ أحزمة نارية بالمنطقة، مبينًا أنَّ هناك حركة نزوح كبيرة من المناطق الشمالية في غزة إلى غرب القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأكّد سقوط 22 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرًا إلى أنَّ هناك توغل بري إسرائيلي محدود في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، والاحتلال يستهدف حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور.

ولفت إلى سقوط  4 شهداء في غارة إسرائيلية قصفت منزلًا في حي البرازيل شرق رفح الفلسطينية، وطائرات مسيرة استهدفت رجال الدفاع المدني في أثناء انتشالهم.

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