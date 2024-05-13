«القاهرة الإخبارية»: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة جديدة على رفح الفلسطينية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية بأن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار شرق مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال يقتحم بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، موضحة إصابة شاب بالرصاص المطاطي وإصابات أخرى بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية «تل» جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يقتحم بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، وطيران الاحتلال ينفذ غارة جديدة على رفح الفلسطينية، وفق ما أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.