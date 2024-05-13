باحثة بـ«المصري للفكر»: مصر تبذل جهدا كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنّ مصر تبذل جهدًا كبيرًا في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات منذ بدء الأزمة الحالية وعلى مدار تاريخ القضية، لافتة إلى أنّ الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات المتتابعة على المستوى الدبلوماسي والقانوني في محاولة للوصول إلى حل.

مفاوضات مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القاهرة بوساطة قطرية، بدأت مفاوضاتها للوصول إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، كما شاهدنا على المستوى الدبلوماسي، الدور المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بأحقية الدولة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الجهود المصرية على المستوى القانوني الدولي

واستكمالًا للجهود المصرية على المستوى القانوني الدولي، أوضحت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أنّ مصر دعمت من خلال بيان الخارجية، دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، من خلال تقديم الأدلة والبراهين للدفاع عن الحق الفلسطيني أمام أكبر هيئة قضائية.