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برلماني: قرار الأمم المتحدة بأحقية فلسطين في العضوية يأتي تكليلا لجهود مصر

كتب:

حسام أبو غزالة
02:20 م | الأحد 12 مايو 2024
النائب عماد سعد حمودة

النائب عماد سعد حمودة

رحب عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة، مؤكدا الدولة المصرية سلكت عدة اتجاهات لوقف العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأضاف «حمودة»، في بيان له، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية في المحافل الدولية لتصحيح المفاهيم لدى دول العالم من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر لن تتخلى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن الدولة المصرية هي المساند والمدافع الأول للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن القيام بدورها القيادي والمحوري.

مسار القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحولا كبيرا في مسار القضية الفلسطينية، ودعما للشعب الفلسطيني ولحقوقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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