نشأت الديهي: مندوب إسرائيل مزق ميثاق الأمم المتحدة اعتراضا على منح العضوية لفلسطين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت التصويت لصالح إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين بموافقة 143 دولة أي أن العالم أجمع اعترف بالدولة الفلسطينية، مضيفا أن هناك عدة دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال هذا الشهر.

مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن مندوب دولة الاحتلال أثناء التصويت مزق ميثاق الأمم المتحدة، وألقاه في سلة القمامة، متابعا: «هكذا ترى دولة الاحتلال المجتمع الدولي، وهكذا تتعامل مع القانون الدولي، إسرائيل تخرج لسانها إلى العالم».

مقتل ياسر عرفات

وأضاف: «أتذكر ياسر عرفات عندما قال لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي، دولة الاحتلال أسقطت غصن الزيتون وقتلت ياسر عرفات، وتحول المشهد الآن إلى مشهد دام بهذا الشكل، العالم كفر بما يتم ترديده عن حقوق الإنسان».