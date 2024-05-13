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«أونروا»: 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية بأوامر «الاحتلال الإسرائيلي»

كتب:

هانى حسن
10:48 ص | الإثنين 13 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن نحو 360 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية، منذ صدور أوامر الإخلاء الإسرائيلية قبل أسبوع، ولا يوجد مكان آمن يذهب إليه النازحون، دون وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت الوكالة، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخرى في شمال غزة، أدت إلى مزيد من النزوح وشعور آلاف العائلات بالخوف.

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بقلم هانى حسن