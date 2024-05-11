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«أونروا»: المواصي منطقة منخفضة وبها 450 ألف نازح

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | السبت 11 مايو 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال عدنان أبو حسنة متحدث منظمة الأنروا، إن المواصي منطقة منخفضة شرق رفح الفلسطينية بجانب بحر غزة، طولها 12 كيلومترا، وبالعرض تختلف، إذ تتراوح بين كيلو إلى نصف، وصولا إلى 200 متر، مثل منطقة دير بلح.

وأشار خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: إلى أن منطقة المواصي ممتلئة بالنازحين، بها نحو 450 ألف حتى قبل عملية رفح الفلسطينية، ودعوات جيش الاحتلال بالإخلاء.

وتابع: «نتحدث الآن عن مئات النازحين الذين يفرون من رفح الفلسطينية لمنطقة خان يونس، أو منطقة المواصي، إن كان بها فراغات، لكن معظم الناس تائهون لإمكان لهم من الممكن رؤيتهم على شاطئ البحر مباشرة، حيث يبعدون عنه أمتارا، لأن هؤلاء الناس سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة».

وشدد إلى أن رفح الفلسطينية تحتوي الآن على نحو 65% من سكان القطاع، والجيش الإسرائيلي يمنع عودتهم لغزة وشمال قطاع غزة.

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