شيخ الأزهر يزور مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح وانتهاء أعمال التطوير

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف صباح اليوم، زيارة إلى مسجد ومقام السيدة زينب في القاهرة، حيث استقبله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

أعمال التجديدات في مقام السيدة زينب

واستعرض وزير الأوقاف أمام شيخ الأزهر، أعمال التجديدات في مسجد ومقام السيدة زينب والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، كما أطلعه على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها، وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

تطوير مسجد ومقام السيدة زينب

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس بحضور سلطان طائفة البهرة، مفضل سيف الدين، مسجد ومقام السيدة زينب بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، حيث صلى ركعتين تحية المسجد فور وصوله، وبدأت مراسم الافتتاح بعد تجديد المسجد وترميمه بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وعلق الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، على خطة تطوير مقام السيدة زينب وافتتاحه، قائلا: «افتتاح المساجد عموما وتطوير مساجد آل البيت، علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية».