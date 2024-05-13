«التضامن»: علاج 51 ألف مريض من الإدمان في الثلث الأول للعام الحالي

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من عام 2024 فى الفترة من يناير حتى أبريل 2024 لـ51 ألف و554 مريضا «جديد ومتابعة» بينهم 7081 مريضا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات كـ«الأسمرات - المحروسة - روضة السودان - روضة السيدة - أهالينا - إسطبل عنتر - بشاير الخير - وحدائق أكتوبر - الخيالة - حي الضواحي ببورسعيد».

نسبة الإناث 3.5%

تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، كما تُقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.5 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.5%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 30 مركزًا في 19 محافظة حتى الآن، كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة، خلال العام الحالي.

محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30.70%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.96%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.