أستاذ علوم سياسية: الأمم المتحدة فشلت في إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني

قالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المركز المصري للفكر والدراسات، إنّ منظمة الأمم المتحدة لا جدوى لها، فهي لم تستطع أن تنقذ الإنسانية ولا الشعب الفسلطيني بسبب أن من يحكمها هو الخمس أعضاء الدائمين بمركز الأمن، موضحة أنّ بقاءها الآن هو لمجرد إثارة القضية على المستوى الدولي.

الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب الفلسطيني يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث رأينا 300 ألف فلسطيني يتم تهجيرهم قسرا إلى رفح الفلسطينية إضافة إلى الوضع الصحي المتردي، والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بمساندة أمريكا وبريطانيا.

وتابعت: «نحن أمام مهزلة إنسانية بكل المقاييس، رغم جهود الدولة المصرية لكننا دولة لها أيضا معاناتها الاقتصادية، ومع ذلك نعالج الجرحى ونقدم الإغاثة الإنسانية إلى جانب استضافة أهل فلسطين، وجهود مصر الدبلوماسية مثل انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية».