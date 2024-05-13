ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد البترولية في الأقصر
كتب:
محمد بركات
12:03 م | الإثنين 13 مايو 2024
صورة أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الأقصر من ضبط مالك محطة وقود، وسائق لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، حال استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها 5 أطنان سولار دون أوراق أو فواتير.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها في السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية.