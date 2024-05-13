ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد البترولية في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الأقصر من ضبط مالك محطة وقود، وسائق لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، حال استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها 5 أطنان سولار دون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها في السوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية.