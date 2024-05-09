ضبط شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في سوهاج

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة سوهاج، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية مقلدة ومنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، و10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية، و16 تقريرا طبيا بأسماء أشخاص مختلفة، واتخذت الإجراءات القانونية.