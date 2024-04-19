ضبط شخصين بتهمة تصنيع المخدرات في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، تصنيع «عاملين -لأحدهما معلومات جنائية- ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر»، مواد مخدرة، متخذن من وحدتين سكنيتين «كائنتين بدائرة القسم»، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الشقتين المشار إليهما، وأمكن ضبط المتهمين، وعُثر على معملين كيميائيين يحويان «كمية من أدوات ومواد وخامات التصنيع المتنوعة - بعض العقاقير الطبية - 5 كيلوجرامات من مخدر الآيس الـمُصنع، تعد وتجهز لترويجها للبيع».. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.