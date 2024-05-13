حزب الريادة: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة نظر الغرب تجاه الممارسات الإسرائيلية

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّنا منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، إننا شاهدنا كافة المحاولات الإسرائيلية لتحقيق هدفها المعلن من خلال حكومة بنيامين نتنياهو المتطرف، وهو نقل الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لافتًا إلى أنّ هذا المخطط كان على هوى بعض الزعماء الأوروبيين الذين حاولوا التوسط للوصول إلى هذا الهدف.

سيناء خط أحمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ سيناء خط أحمر، مع رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني سواء إلى مصر أو أي مكان آخر لأنه هذا يعتبر زوال للقضية الفلسطينية.

وأكد على أنّ الدولة المصرية هي من بدأت من خلال تحركها الدبلوماسية إقليميًا ودوليًا، في تغيير وجهة نظر العديد من الدول الغربية حتى الداعمة لإسرائيل، مواصلا: «الدول الداعمة لإسرائيل بدأت تطالبها بوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء».

السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وتابع: «السياسة المصرية قامت بتغيير هدف الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر وهو القضاء على القضية الفلسطينية وتهجير الشعب إلى سيناء، كما أنها بدأت تتحرك على البعد السياسي من خلال دعوة الرئيس السيسي لمؤتمرات دولية مثل قمة السلام من أجل التوصل إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».