عضو اتحاد القبائل العربية: دعم مصر لجنوب إفريقيا يؤكد موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية

أكد الشيخ سالم موسى حمدان، عضو اتحاد القبائل العربية، موقف مصر الداعم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، واصفاً إياه بـ «العظيم» الذي ينسجم مع تاريخ مصر العريق في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

مصر لعبت دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية

وشدد «حمدان» في تصريح خاص لـ«الوطن» على ضرورة اتخاذ محكمة العدل الدولية قرارات حاسمة ضد إسرائيل وحكومتها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في غزة وفلسطين.

وأضاف أن مصر لعبت دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية، وأنها أكبر دولة قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما حث حمدان جميع القوى الوطنية في مصر على الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن اتحاد القبائل العربية يقف دائمًا خلف الرئيس السيسي من أجل مصر والمصريين.