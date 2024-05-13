«التعليم العالي»: تخصيص 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي في موازنة 2024/ 2025

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي فى العام المالي الجديد بلغت نحو 117 مليار جنيه، بزيادة 52 مليار جنيه عن العام الجاري، لافتا إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.

التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التوجيهات الرئاسية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، هو دعم قطاعي الصحة والتعليم، موضحا أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها جامعات ومستشفيات جامعية

وأوضح أن استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.

وشدد على دور المستشفيات الجامعية، والتي تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، إذ تقدم خدمات لكل شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج.